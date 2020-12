[아시아경제 이춘희 기자]

◆ 보직

△주택·토지연구본부장 이형찬

△건설경제산업연구본부장 김성일

△한반도·동아시아연구센터 소장 정진규

△부동산시장연구센터 소장 이수욱

△국토환경·자원연구본부 그린인프라연구센터장 박종순

△국토환경·자원연구본부 안전국토연구센터장 이상은

△주택?토지연구본부 주거정책연구센터장 박미선

△공간정보사회연구본부 디지털트윈연구센터장 김대종

△건설경제산업연구본부 민간투자연구센터장 김성수

△국토모니터링연구센터장 이영주

△행정지원실장 전준호

△감사실장 김경동 △국토지식센터 정보전략팀장 송정현

△국토모니터링연구센터 국토데이터랩 팀장 장요한

