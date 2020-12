이탈리아 ATM서 지폐 수십장 분출…해킹 가능성 수사

ATM서 131만원 뿜어내

[아시아경제 김봉주 기자] 이탈리아 나폴리의 현금자동지급기(ATM)에서 갑자기 수십장의 지폐가 쏟아져나와 현지 경찰이 해킹 여부 등 수사에 나섰다.

29일(현지시간) TGCOM24 등 현지 언론은 지난 26일 나폴리 중심가에 설치된 ATM에서 20유로권과 50유로권 지폐 수십장이 쏟아져나왔다고 보도했다.

갑작스러운 상황에 일부 행인은 깜짝 놀라 가던 길을 멈췄다.

성탄절 연휴였지만, 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산을 막기 위한 외출 제한으로 거리를 지나는 사람은 그리 많지 않았던 것으로 전해졌다.

이 상황을 수습한 건 모로코 출신의 51세 남성이었다. 당시 ATM 옆을 지나던 그는 바닥에 떨어진 지폐를 모아 인근 경찰서로 향했다. 그가 전달한 지폐 총액은 980유로(약 131만원)였다.

현지 언론은 코로나19 사태로 많은 사람이 경제적 어려움을 겪는 상황에서 이뤄진 이 아프리카 이민자의 선행을 조명했다.

경찰은 해당 ATM을 관리하는 금융기관에 기계 오작동을 알리고, 시스템 해킹 가능성 등에 대해 조사하고 있다.

