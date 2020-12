순천시 청년센터, 2년 연속 전국 우수센터 선정

올해 고용노동부 청년센터 운영 평가 결과 우수센터로 선정

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시 청년센터 ‘꿈꾸는 청춘’이 고용노동부에서 주관한 올해 청년센터 운영 평가 결과에서 지난해 전국 최우수센터에 이어 올해에도 우수센터로 선정됐다.

지난 2월 전남에서는 유일하게 순천시가 청년센터 운영공모사업에 최종 선정돼 전국 12개 청년센터 중 청년들의 진로지도, 취·창업, 청년 네트워크 구축, 청년들의 소통·협업·공동체 활성화를 위한 청년들의 거점공간으로 확실한 자리매김을 했다

이번 평가에서 순천시는 코로나 등 사회문제로 힘든 청년들을 위한 희망 멘토링, 온라인 축제의 모델로 평가 받은 ‘제3회 순천청년주간’, 전국 독립출판 청년 창작자들의 교류 축제인 ‘제3회 아트북페어-자란다’ 등 청년 주도형 프로젝트, 청년 커뮤니티 ‘청년-UP’, 일자리카페 운영과 유관기관과의 협업을 통해 지역 특색에 맞는 콘텐츠 개발로 청년들의 새로운 일자리와 수익창출 등에 기여한 점 등이 높은 평가를 받았다.

코로나19라는 어려운 상황에도 다양한 아이디어를 접목해 온택트 프로그램을 병행운영했고, 팔로워 수 1100여명 넘는 SNS를 통한 청년정책의 홍보와 참여 유도 등 멈추지 않는 소통과 협업이 이뤄져 청년들로부터 많은 호응을 얻었다.

순천시 관계자는 “순천시 청년센터가 2년 연속 우수센터로 선정된 것은 청년, 어떤 어려운 상황에서도 청년들과 기관이 함께 소통하고 노력한 결과라 생각된다”며 “내년에도 청년들의 목소리에 귀 기울이고 청년의 눈높이에 맞는 다양한 프로그램과 청년 지원사업을 추진하겠다.”고 전했다.

