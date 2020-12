▲ 황의두씨 별세, 황정연·남연·용연(경총 노사협력본부장)·경자씨 부친상 = 29일, 서울 연세대학교 신촌장례식장 10호실, 발인 31일 오전 7시. 02-2227-7544

