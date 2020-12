[아시아경제 이민우 기자] 세틀뱅크 세틀뱅크 234340 | 코스닥 증권정보 현재가 32,100 전일대비 50 등락률 -0.16% 거래량 40,433 전일가 32,150 2020.12.29 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-9일민앤지 '종속회사 시너지' 효과…"3분기 사상 최대 실적"세틀뱅크, KB캐피탈과 함께 비대면 간편결제 금융서비스 제공 close 는 2억3292만원 상당에 자사주(보통주) 7245주를 처분하기로 결정했다고 29일 공시했다. 임직원 상여 지급을 위해서다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr