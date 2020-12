경기도, 코로나19 중증환자진료 5개 상급병원에 15억 지원

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 코로나19 중증 환자용 병상을 제공하는 분당서울대병원 등 도내 5개 상급 종합병원에 15억원을 지원한다. 또 치료 병상의 효율적 활용을 위해 생활치료센터 전담 민간구급차를 운용한다.

도는 코로나19 중증환자 진료에 참여하는 도내 5개 상급 종합병원에 정부의 손실보상 지원과 별도로 병원 당 3억원 씩 총 15억원을 연내에 지원한다고 29일 밝혔다.

코로나19 중증환자 치료 병상을 신속하게 확보하고 중증환자 진료에 참여하는 병원들의 경영상 어려움을 보전해 주기 위한 조치다.

지원 대상 상급종합병원은 ▲분당서울대병원 ▲아주대병원 ▲순천향대 부천병원 ▲한림대 성심병원 ▲고려대 안산병원 등이다.

앞서 중앙사고수습본부는 중증환자 치료 병상 확보를 위해 지난 18일 상급 종합병원에 허가 병상의 1%를 코로나19 확진자 치료에 동원하는 행정명령을 내렸다.

도는 중수본 조치에 따라 이미 확보한 도내 상급 종합병원의 중증환자 전담 치료병상 30개 외에 올해 안으로 20개 이상의 병상을 추가 확보할 계획이다.

이렇게 되면 도내 코로나19 중증환자 병상은 현재 63개(공공의료기관ㆍ종합병원제공 병상 포함)에서 80여 개로 늘언난다.

현행 중수본의 운영 손실보상 기준은 상급 종합병원 병상 미사용 시 병상단가의 5배, 사용 시에는 병상단가의 10배를 지급하도록 하고 있다.

그러나 여기에는 중증환자 병상 확충에 필요한 시설개선과 장비 구매에 드는 비용은 일부만 포함돼 병원 참여를 유도하기에는 보상이 충분하지 못하다는 지적이 있었다.

도는 아울러 생활치료센터와 경기도의료원 산하 6개 병원과 성남시의료원 등 공공 의료기관을 오가며 코로나19 환자 이송을 전담할 민간구급차와 환자이송 인력도 24시간 운용한다.

이를 통해 생활치료센터와 공공의료기관의 병상 효율성을 높이고, 의료진의 피로도를 덜어 줄 계획이다.

도는 현재 생활치료센터에 입소한 환자의 상태가 나빠지면 바로 공공의료기관을 포함한 코로나19 치료 전담병원으로, 병원에 있는 환자의 상태가 좋아지면 치료센터로 이송 중이다.

전용 민간구급차는 도의료원 산하 6개 병원에 각 1대, 성남시의료원에 1대 등 총 7대가 우선 배치된다.

도 의료원 산하 각 병원은 이달 26일부터, 성남시의료원은 내년 1월부터 치료센터 가동이 종료될 때까지 운영된다.

전담 민간구급차에는 2인 1조(응급구조사 1명ㆍ운전자 1명) 3교대로 인력이 배치돼 환자이송을 담당한다.

임승관 경기도 코로나19 긴급대응단장은 "공공 의료체계가 과부하 된 상황에서 상급종합병원들의 협조에 감사를 드린다"며 "민간부문이 적극적으로 참여할 수 있도록 보상하고 긴밀하게 대응체계를 구축해 나가겠다"고 밝혔다.

