■한국환경공단

<임용(별정직이사대우)>

▶수도권동부환경본부장 강문식

▶수도권서부환경본부장 방현홍

▶충청권환경본부장 정석현

▶호남권환경본부장 송재식

세종=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr