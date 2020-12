우상호 "열린민주당과 통합해야…대통령 지키기 위해"

[아시아경제 박철응 기자] 서울시장 선거 후보로 나선 우상호 더불어민주당 의원이 열린민주당과의 통합을 제안했다.

우 의원은 29일 '위기 극복의 돌파구를 만들자'는 제목의 페이스북 글을 통해 "더불어민주당과 열린민주당이 통합한다면, 단순 지지도에서도 상승할 뿐더러 지지자 통합의 시너지가 일어나게 될 것이고, 이를 위기 돌파의 계기로 만들 수 있다"고 했다.

이어 "그래서 조속히 통합을 추진해야 하는 것이고, 바로 지금이 논의를 시작할 적기다. 문재인 대통령을 지키기 위해서 지난날의 앙금은 잊고, 크게 하나가 되어야 한다"고 강조했다.

여권의 위기 극복과 야권 단일화에 맞설 수 있는 카드로 통합을 제시한 것이다. 우 의원은 "문재인 대통령이 곧 개각과 청와대 비서실 개편을 단행한다고 한다"면서 "예정된 개편이라 해도 정국 타개책으로 해석해야 한다. 대통령께서 작금의 상황을 심각하게 받아들이고 있다는 신호"라고 풀이했다.

구도와 인물, 이슈를 선거의 3대 요소라면 우선 구도 개편을 추진해야 한다는 것이다. 우 의원은 "야권은 당대당 통합이 어렵기 때문에 안철수 국민의당 대표가 본인 중심의 플랫폼 단일화를 주장했다. 야권 단일화가 성사된다면 실제로 위협적일 것"이라며 "여권은 이에 맞서, 당대당 통합을 추진해야 한다"고 했다.

그는 총선 직후 통합 추진을 주장했다며 "이낙연 대표도 전당대회에서 열린민주당과의 통합을 약속했던 만큼, 이제는 별도의 물밑협상이 필요하다고 본다"고 했다.

