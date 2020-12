성동구민협치 사업 한 해 성과 ‘온택트 성과공유회’ 진행

2020년 협치사업 소개, 우수사례 발표, 시상식 등 다양한 영상 선보여

[아시아경제 박종일 기자] 성동구(구청장 정원오)는 올 한해 주민들과 함께 추진한 협치사업의 성과를 나누는 ‘2020년 협치성동 온택트 성과공유회’를 유튜브를 통해 온택트로 진행하고 있다.

이번 성과공유회는 2020년 동안 추진된 주민과 성동구가 함께 한 지역사회혁신계획 사업을 소개하고 우수사례 발표와 협치 유공자 비대면 시상식, 성동구의 협치 5년간의 과정 및 평가 등을 다양한 온라인 영상으로 마련해 꾸며졌다.

특히, 비대면 표창 시상식 과정을 영화의 한 장면처럼 만들어 시각적 재미를 담은 영상이 눈에 띈다. 협치사업을 위해 애쓴 주민 7명에게 구청장 표창장을 수여, 행정 유공 직원 9명을 선정해 성동구협치회의 민간공동의장이 표창장을 수여했다. 2020년 협치 실행 우수 팀 5개 부서도 영상을 통해 확인할 수 있다.

올해 다양한 분야에서 진행된 11개의 사업들 중에서 민관협력을 바탕으로 추진해 시너지 효과를 낸 우수사례도 선정했다.

선정된 사업은 ▲목공재능 봉사단 운영 ▲발달장애인의 안전한 걸음을 위한 IoT 시스템 활용 ▲불법주차 갈등예방 스마트 IoT 장애인 전용 주차구역 관리 ▲아파트 봉사단과 함께 친환경 그린아파트 만들기 총 4개의 사업이다.

이렇게 올해 협치성동의 다양한 모습을 볼 수 있는 ‘2020년 협치성동 온택트 성과공유회’는 성동구청 유튜브를 통해 확인 가능하다.

정원오 구청장은 “올 한해 힘든 상황에서도 협치성동을 위해 애써주신 모든 분들에게 감사드리며, 성동구가 다양한 분야에서 의미 있는 성과를 내고 협치 선도구라는 자부심을 가질 수 있었던 것은 바로 주민들의 관심과 참여 덕분”이라며 “앞으로도 ‘더불어 행복한 포용도시 성동’을 만들기 위해 구민 여러분들과 함께 하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr