경북소방본부 "성탄절 선물받았어요" … 119구급차에서 새 생명

올해 경북소방본부 임산부 436건 이송 출동 … 전년 대비 3배 가까워

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북소방본부는 지난 25일 크리스마스 새벽 1시3분께 119구급차 안에서 건강한 아기가 태어났다고 27일 전했다.

영덕군에서 경기도 의왕시로 가던 중 진통을 느낀 임산부는 상주IC에서 내려 119로 도움을 요청했다. 현장에 도착한 구급대원은 분만이 가능한 병원을 구급상황관리센터로부터 안내받아 신속히 이송하면서 응급분만에 대비했다.

병원 도착 2분 전, 구급대원들은 태아의 머리가 보이기 시작하자 응급분만을 유도했고, 119구급차 안에서 3.2㎏ 남아가 세상에 첫 목소리를 울렸다.

경북소방본부는 저출산 극복을 위한 '새 생명 탄생 119구급서비스'를 올해 1월1일부터 시행해오고 있다. 119 U안심콜에 등록된 임산부에 대해 출산이 임박하거나 조산 우려가 있는 경우와 출산 후 거동이 불편한 임산부에 대해 119구급대가 신속히 출동해 병원으로 이송해 주는 서비스다.

경북소방본부 통계에 따르면, 현재까지 임산부 이송은 436건에 달한다. 119구급대원이 7차례 응급분만을 유도했으며, 그중 구급차 안에서 3명의 새 생명이 태어났다. 이는 지난해 같은 기간 154건 임산부 이송 출동에 비해 283% 증가한 수치다.

남화영 소방본부장은 "구급차에 응급 출산에 대비해 전문교육을 받은 구급대원과 분만에 필요한 물품을 비치해 놓고 있으니, 임산부 응급상황 발생 시 즉시 119로 신고해 주길 바란다"고 당부했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr