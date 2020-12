'문턱효과' 없애는 신용점수제 새해 전면 시행

[아시아경제 김효진 기자] 다음달부터는 '등급'이 아닌 '점수'로 개인 신용평가가 이뤄진다.

금융위원회와 금융감독원은 현재 1~10등급 체제인 신용등급제가 내년 1월1일부터 1~1000점으로 표시되는 신용점수제로 개편된다고 27일 밝혔다.

금융당국은 신용등급제가 유발하는 대출 '문턱효과'를 완화할 목적으로 이 같은 방안을 도입했다.

신용등급이 구간 내 상위라서 한 단계 높은 등급에 가까움에도 대출심사 등에서 불이익을 받는 일을 해소하겠다는 것이다.

금융당국 관계자는 "금융회사가 세분화된 대출심사 기준을 도입함으로써 신용등급에 따라 획일적으로 대출이 거절되지 않고 저신용 금융소비자의 금융접근성이 제고되는 효과가 있을 것"이라고 설명했다.

금융당국은 아울러 개인신용평가회사(CB사)가 제공하는 신용평점과 누적 순위, 맞춤형 신용 관리 팁 등을 이용해 자신의 신용도를 손쉽게 관리할 수 있을 것으로 기대한다.

금융당국은 금융소비자들의 불편과 시장의 혼란을 최소화하기 위해 KB국민ㆍ신한ㆍ하나ㆍ우리ㆍNH농협 등 5대 시중은행에 지난해 1월부터 신용점수제를 시범적용해왔다.

금융당국은 향후 신용점수제 전환 현황을 면밀히 모니터링해 제도가 안정적으로 정착될 수 있도록 지원하고 금감원ㆍCB사ㆍ금융협회 등이 협력해 신속대응반을 운영하는 등 애로 발생에 즉각 대응ㆍ지원토록 한다는 계획이다.

