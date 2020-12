대전 어린이집 교사, 원생 7명에 손찌검…얼굴과 머리 가격

"피해 아동, 정신적 고통" 靑청원

아동학대 혐의로 불구속 입건

[아시아경제 김봉주 기자] 대전의 한 어린이집 보육교사가 아이들을 폭행하고 학대한 혐의로 경찰에 붙잡혔다.

23일 경찰과 학부모 등에 따르면 이달 초 대전 동구 한 어린이집에서 교사 A씨가 4∼5세 원생들 머리를 수 차례 때렸다.

이 모습은 교실 내 폐쇄회로(CC)TV에 찍혀 A씨가 아이들 머리와 얼굴을 여러 차례 때리는 모습이 영상에 담겼다.

A씨는 울음을 터트리는 아이의 코를 비틀거나 뺨을 세게 쳤다. 큰 충격에 한 아이 마스크가 벗겨지기도 했다.

한 원생 보호자는 청와대 국민청원에 글을 올려 "학습 시간에 가해 교사가 폭행을 자행했다"며 "폭행을 피해 도망가는 아이를 무자비하게 때리기도 했다"고 호소했다.

학대 피해를 본 아이는 7명 정도다. 일부는 신체 일부를 심하게 깨무는 등 정신적 고통을 받기도 한 것으로 전해졌다.

어린이집 CCTV 영상을 본 경찰은 아동학대 범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반 혐의로 A씨를 불구속 입건했다.

경찰은 A씨에 대한 구속영장을 신청했으나, 도주나 증거인멸 우려가 없다며 기각됐다.

