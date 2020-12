지난해 국내 웹툰 산업 매출 6400억…작가 연평균 수입 4841만원 　

[아시아경제 김흥순 기자] 지난해 국내 웹툰 산업의 매출액은 약 6400억원으로 전년 대비 1700억원 넘게 증가한 것으로 집계됐다.

23일 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 발간한 '2020년 웹툰 사업체 실태조사'및 '2020년 웹툰 작가 실태조사'에 따르면 2019년 웹툰 산업 매출 규모는 전년 대비 1737억 원(37.3%) 늘어난 약 6400억 원으로 파악됐다.

같은 해 신규 웹툰 작품 수는 2076건으로 전년 2853건보다 감소했으나 한 플랫폼에서 연재해 감상할 수 있는 '신규 독점 작품' 수는 1617건으로 전년 974건보다 증가했다.

2020년 상반기 국내 매출이 증가했다고 답한 업체는 60.5%, 해외 매출이 늘었다고 답한 업체는 71.9%였다. 향후 1년간 매출이 증가할 것으로 보는 업체는 전체 37.2%, 영향이 없을 것이라고 보는 곳도 30.2%로 파악됐다.

최근 1년 이내 연재 경험이 있는 웹툰 작가의 평균 연 수입은 4841만원이었다. 1년 내내 연재한 작가의 평균 연 수입은 7463만 원으로 2500만원 가량 더 많았다.

웹툰 창작을 통한 주 소득원은 원고료가 59.5%를 차지했다. 이어 수익배분(RS)이 55.7%, 최소 수익배분(MG) 44.7% 등이었다.

웹툰 작가 성비는 여성 60.8%, 남성 39.2%였고, 30대 이하가 전체 83.1%를 차지했다. 연재 경력은 2015∼2017년 데뷔한 경우가 40.9%로 가장 많았다. 웹툰 작가의 69.9%는 글과 그림 작업을 함께 하는 것으로 조사됐다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화에 따라 겪는 어려움으로는 ▲ 현장업무 진행곤란(51.2%) ▲ 해외 진출 문제(46.5%) ▲ 세금·4대 보험료 납부 부담(18.6%) ▲ 인력운영 계획 차질 발생(16.3%) 등 순이었다.

이번 조사는 웹툰 사업체(플랫폼·에이전시) 43개와 웹툰 작가 635명을 대상으로 설문조사와 면접조사를 통해 진행됐다.

