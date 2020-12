KB국민카드,'커피빈'과 첫 PLCC 선보인다

할인, 쿠폰 등 커피빈 특화 서비스 집중

생활 밀착 업종 할인 혜택도 담을 예정

[아시아경제 기하영 기자]KB국민카드가 글로벌 커피 브랜드 '커피빈 코리아'과 업무 제휴를 맺고 자사 최초의 상업자표시 신용카드(PLCC)를 선보인다.

이번 제휴를 통해 양사는 ▲커피빈 PLCC 출시 ▲데이터 결합을 통한 초개인화 마케팅 추진 ▲시너지 창출 가능한 신규 사업 공동 발굴 등 다양한 분야에서 상호 협력할 계획이다.

향후 선보일 커피빈 PLCC는 빅데이터 분석을 통해 고객 선호도가 높은 할인 혜택, 쿠폰 등 커피빈 특화 서비스를 제공하고, 편의점, 약국, 학원 등 다양한 생활 밀착 업종에서도 할인 혜택을 누릴 수 있도록 상품을 구성할 예정이다.

또 KB국민카드가 보유한 빅데이터 기반의 실시간 마케팅 프로그램인 '스마트 오퍼링 시스템'과 커피빈의 멤버십 서비스 등 축적된 마케팅 노하우를 활용해 초개인화된 맞춤형 마케팅 활동도 다양하게 펼칠 예정이다.

KB국민카드 관계자는 "커피빈PLCC는 고객들이 한 장의 카드로 제휴사 특화 혜택은 물론 다양한 생활 편의 업종에서도 할인 혜택을 누릴 수 있도록 할 것"이라며 "이번 커피빈 PLCC를 시작으로 고객들의 카드 이용이 많고 브랜드 선호도가 높은 파트너사들과 협력을 강화해 차별화되고 양질의 혜택을 담은 상업자표시 신용카드를 다양하게 출시할 계획"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr