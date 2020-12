김기현 "靑, 백신 정치화 중단하라니…백신보다 중요한 정치현안이 어딨나"

[아시아경제 이지은 기자] 김기현 국민의힘 의원이 '백신 정치화를 중단하라'는 청와대의 발표에 "백신보다 더 중요한 정치현안이 어디 있나"며 반박했다.

김 의원은 23일 페이스북에서 "지금 국민들에게 가장 중요하고 긴급한 현안이 백신 아닌가"라며 이같이 말했다.

그는 전날 강민석 청와대 대변인이 '백신 정치화를 중단해 달라'고 밝힌 데 대해 "어이가 없다"고 비판하며 "국민들이 정치인에게 위임한 가장 중요한 책무는 국민 생명과 재산을 지키는 일이고 정치적 직책인 대통령에게 부여된 가장 중요한 책무도 국민 생명과 재산 지키는 것"이라고 지적했다.

김 의원은 "대통령은 그동안 백신 확보에 매우 소홀했고 국민들은 앞으로 언제 백신이 제대로 확보될 것인지조차도 모른 채 커다란 공포에 빠져있는데도 백신을 정치문제로 삼지 말라니"라며 "그렇게 요구한 사람이 청와대 대변인이라니, 이 분 도대체 제정신인가"라고 꼬집었다.

그는 "백신에 신경쓰라고 몇마디 말을 하기만 하면 책무를 다한 건가"라며 "이런 무례하고 무책임한 말을 온갖 고통을 겪고 있는 국민들 앞에 감히 함부로 내뱉다니, 죽을 죄를 지었다고 사과해도 모자랄 판"이라고 비판했다.

김 의원은 "문재인 정부가 국회에 제출한 내년도 예산안에는 애당초 백신 구매 및 접종 위한 별도의 예산조차 포함되어 있지 않았다"며 "우리 국민의힘이 예산 반영을 요구한 끝에, 국회에서 최종적으로 관련 예산이 반영된 것"이라고 지적했다.

그는 "대통령이 그토록 백신이 중요하다고 채근했다면, 왜 정부예산안에 백신구매 예산이 전혀 없었던 건가"라며 "내년 정부 예산안만 봐도 정부가 백신 구매와 접종은 안일하게 생각하고, 오로지 K-방역이 대통령 자신의 치적이라며 공치사 홍보하기에 급급했던 것이 진실"이라고 덧붙였다.

김 의원은 "생뚱맞게도 윤석열 검찰총장과 대통령 사이의 행정소송과 헌법소원 사건이 걸려있는 대법원장과 헌재소장, 또 곧 재보궐선거를 주관해야 하는 선관위원장을 초청해 청와대 회동을 하셨다"며 "도대체 그 회동을 왜 하셨고 또 그 자리에서 백신 확보를 위한 무슨 진전을 이루셨는지 궁금할 뿐"이라고 지적했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr