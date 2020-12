금호타이어, ‘또로로로서비스 렌탈’ SK스토아 홈쇼핑 론칭

[아시아경제 성기호 기자] 금호타이어가 타이어 렌탈 서비스 ‘또로로로서비스 렌탈’이 오는 27일 오후 10시 36분경에 SK스토아에서 최초로 홈쇼핑을 론칭한다고 23일 밝혔다.

‘또로로로서비스 렌탈’은 프리미엄급 제품을 부담없는 가격으로 렌탈하고 정기적으로 타이어 점검 서비스까지 받을 수 있는 신개념 타이어 렌탈 서비스이다. 가입고객은 승용차용 소형차종부터 중대형차종, 스포츠유틸리티차량(SUV)차종까지 타이어 총 4본을 제휴카드 사용시 최저 월 0원의 가격으로 타이어를 렌탈할 수 있다.

임병석 금호타이어 한국영업담당 상무는 “금호타이어는 빠르게 변하고 있는 타이어시장에 대응하고자 기존 타이어 판매사업에 품질관리 서비스를 제공하는 ‘또로로로서비스 렌탈’을 준비하게 됐다”라며 “특히 이번 홈쇼핑 론칭을 통해 고객에게 친숙하게 다가감과 동시에 보다 다양한 채널을 통하여 손쉽게 렌탈 서비스를 이용할 수 있도록 노력하겠다.”라고 말했다.

