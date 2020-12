용인 모현~광주 오포 6.2㎞구간 24일 개통

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 용인 모현읍 초부리에서 광주시 오포읍을 연결하는 국지도 57호선 6.2km 구간이 24일 전면 개통된다.

이 구간은 기존 성남시 분당구에서 광주시 오포읍까지만 연결돼 있던 국지도 57호선을 용인시 모현읍까지 연결하는 사업으로 2011년 11월 공사에 들어가 9년2개월만에 왕복 4차선으로 완공됐다.

사업비는 국비 891억원, 도비1311억원 등 총 2202억원이 투입됐다.

이번 개통구간은 국도 43호선 능원IC와 국도 45호선 포곡IC를 직접 연결하는 간선도로 역할을 한다.

이에 따라 기존 용인 모현읍에서 광주 오포읍까지 5분이면 갈 수 있다.

도는 이번 도로 개통이 성남, 광주, 용인지역 도민 이동 편의성 증대와 물류수송비용 절감에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

도 관계자는 "국지도 57호선은 2022년 개통 예정인 서울~세종 고속도로와 연결될 예정"이라며 "이렇게 되면 지역 내 주요 간선도로 역할이 더욱 커질 것"이라고 설명했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr