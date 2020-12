관악구 사회적경제장터 '꿈시장' 온라인 스토어 오픈

누구나 사용 및 접근이 쉬운 카카오톡 스토어에 입점 할인쿠폰 프로모션 진행 중...시간, 장소에 구애받지 않고 질 좋은 사회적경제기업 물품 구입 가능

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 포스트코로나 시대 언택트 비대면 활동에 발맞춰 사회적경제장터인 ‘꿈시장’을 온라인스토어로 새롭게 단장, 지난 14일 카카오톡 스토어를 통해 오픈했다.

꿈시장은 사회적경제기업의 제품 홍보 및 판로 지원을 위해 지난 2013년 처음 시작, 관악구의 대표 브랜드로 자리매김해 사회적경제기업 지원 역할을 톡톡히 해왔다.

하지만 올해 코로나19 장기화로 오프라인 장터 개최가 불가능해짐에 따라 구는 꿈시장을 유지할 새로운 방법을 모색, 사용하기 쉬운 카카오톡 스토어에 입점해 시간과 장소에 구애받지 않고 언제든 이용할 수 있게 됐다고 밝혔다.

꿈시장 카카오톡 스토어에는 현재 20여개 사회적경제기업이 함께 참여 중이며, 식품, 생활, 패션잡화, 의류 등 50여 가지의 물품을 판매하고 있다.

스토어를 이용하고 싶은 구민은 카카오톡 쇼핑하기로 들어가 ‘꿈시장‘을 검색하거나, URL 주소로 접속하면 된다.

구 관계자는 “선착순 100명에게 꿈시장 카카오톡 스토어 채널을 추가 시 3000원 할인 쿠폰을 제공하는 프로모션도 진행하고 있으니 구민 여러분들의 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.

박준희 구청장은 “코로나19 장기화 속에서도 사회적경제에 대한 주민의 관심을 높이고, 인식을 개선하기 위해 온라인 스토어를 이용한 꿈시장을 준비했다”며 “구민여러분들의 많은 참여를 부탁드리며, 앞으로도 사회적경제기업의 판로지원 확대를 위해 노력하겠다”고 말했다.

꿈시장 카카오톡 스토어와 관련된 더 자세한 사항은 꿈시장 운영본부로 문의하면 된다.

