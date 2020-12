서울 고덕·강일지구 내 '강일119안전센터' 업무 개시

신규 택지개발지구 인구 유입으로 소방수요 증가

[아시아경제 조인경 기자] 서울시는 강동구 고덕·강일동 일대 택지개발 지구 내에 신설된 '강일119안전센터'가 23일 오후 1시부터 업무를 개시한다고 밝혔다.

강동구 고덕로 98길 22(강일동 산 22-75) 고덕·강일 3지구 내에 자리한 강일119안전센터는 부지면적 1243㎡, 지상 3층, 연면적 974.02㎡ 규모로, 지난 4월부터 공사를 시작해 최근 완공됐다.

배치된 소방력은 소방공무원 34명, 소방차량 5대(펌프1, 탱크1, 구급1, 고가1, 이륜1) 등이며, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역을 위해 별도의 개소 행사 없이 곧바로 업무에 들어간다.

인근 고덕·강일동 일대는 택지개발에 따라 8만여명의 신규 인구가 유입되면서 소방수요 또한 꾸준히 증가해 왔으며, 이번 119안전센터가 업무를 개시함에 따라 앞으로 화재 등 신속한 현장 대응이 가능해졌다.

이원주 강동소방서장은 "강일119안전센터가 새로 업무를 시작해 고덕·강일동 일대 화재·구조·구급 등 긴급 상황에 효율적으로 대응할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 지역 주민의 안전을 더 촘촘히 챙겨 나가겠다"고 전했다.

