제12회 대한민국코스닥대상 대상에 파크시스템스

[아시아경제 이민우 기자] 제12회 대한민국코스닥대상에서 파크시스템스, 에코프로비엠 등의 기업들이 대상 등을 수상했다.

코스닥협회는 올해 대한민국코스닥대상에서 파크시스템스가 중소벤처기업부장관상인 대상을 수상했다고 21일 밝혔다. 파크시스템스는 원자현미경을 생산하는 나노계측기기 전문기업으로 2015년 '국가핵심기술'에 지정 되는 등 원천기술을 갖춘 글로벌 강소기업이라는 평가를 받고 있다.

금융감독원상인 최우수투명경영상은 에코프로비엠이 받았다. 이외에도 에코마케팅과 원익머트리얼즈는 최우수경영상을, 제노레이는 최우수4차산업혁신기업상을, 미래에셋대우는 최우수대표주관회사상을 받았다. 해당 부문은 모두 한국거래소 이사장상이다.

코스닥협회장상인 최우수마케팅기업상은 펄어비스, 최우수테크노기업상은 슈프리마와 제이브이엠, 최우수일자리창출기업상에 아이스크림에듀, 최우수사회공헌기업상에 신성델타테크, 최우수차세대기업상에 클래시스, 공로상에 고창현 김앤장법률사무소 변호사가 각각 선정됐다.

한편 대한민국코스닥대상은 경영실적, 투명경영, 마케팅, 기술력, 4차산업혁신, 일자리창출 등에 대한 정량적 평가, 기업실사를 통한 최고경영자(CEO) 인터뷰 등 정성적 평가를 거쳐 외부 전문위원으로 구성된 선정위원회 심의를 통해 최종 선정된다. 수상기업에게는 한국거래소 추가상장수수료 및 변경상장수수료 1년간 면제, 코스닥협회 연수 무료 참가 등의 혜택이 제공된다.

정재송 코스닥협회장은 "코스닥기업의 경쟁력을 제고하기 위해 협회의 모든 역량을 집중하고, 좋은 코스닥기업들이 더 많이 알려질 수 있도록 노력하겠다"고 했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr