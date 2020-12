노인회 경산지회, '경로당 행복도우미' 경북도 평가 '장려상'

경로당코디네이터 부문에 김애분씨 '개인상'



[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경산시는 ㈔대한노인회 경산시지회(지회장 박세평)가 최근 '경북도 2020년 경로당 행복도우미' 우수 수행기관으로 선정돼 '장려상'을 수상했다고 21일 밝혔다. 또 경로당코디네이터 부문에 김애분씨가 개인상을 수상했다.

'경로당 행복도우미 사업'은 마을 단위 경로당을 중심으로 종합적인 통합 복지서비스를 제공하기 위해 지난 2019년 10월부터 추진되고 있는 경북도 프로젝트다.

경산시 노인회와 연계된 행복도우미 16명은 올 한해 동안 경로당 381개소에 주 1회 정기적으로 순환 방문, 여가프로그램을 운영하고 시설 안전을 점검했다.

특히, 코로나19 확산 속에 방역물품 배부, 마스크걸이 제작 및 배부, 예방수칙 교육 등과 함께 독거 어르신을 대상으로 정기적인 안부전화와 방문 상담 역할을 하는 안전 도우미 역할을 수행했다.

최영조 경산시장은 "내년에는 경로당 이용자 욕구에 맞는 더욱 다양하고 차별화된 프로그램 운영을 통해 여가 활동은 물론 건강 지킴이 역할도 충실히 수행할 수 있도록 적극 돕겠다"고 전했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr