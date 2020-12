창원시, 2020년 자활사업 유공자 표창패

자활사업 모범 참여자, 유공종사자, 후원자 등 15명 수상

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시가 21일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 어려움 속에서 자활사업에 노력을 기울인 종사자와 참여자, 후원자 등 15명에 대해 표창패를 수여했다.

특히 올해 자활사업을 위해 적극적으로 후원하고 있는 한국남동발전, 도현건설이 표창을 받았다.

2020년 창원시 자활사업은 창원자활센터의 청년자립 도전사업단 '빵그레'를 시작으로 마산희망자활센터 종합세탁사업단, 마산지역자활센터 카페 102, 진해지역자활센터 청년자립카페 등 신규 사업단을 발굴해 저소득 주민의 일자리창출과 자립 능력 향상을 위한 성과를 보였다.

현재 시는 4개 지역자활센터에 자활근로 사업을 위탁 운영하고 있으며 총 600명의 참여자가 다양할 자활근로 사업에 참여하고 있다.

정혜란 제2부시장은 "자활사업 20주년에 유공자로 표창받으신 분들에게 축하의 말씀 드린다"며 "시 통합재정 인센티브가 5년간 440억원이 추가 확보됐고 창원특례시 법안 통과로 맞춤형 행정서비스와 지역경제 활성화가 기대된다"고 말했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr