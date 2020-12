엘앤케이바이오, 높이확장형 케이지 특허장벽 완성

[아시아경제 박형수 기자] 엘앤케이바이오 엘앤케이바이오 156100 | 코스닥 증권정보 현재가 29,200 전일대비 4,650 등락률 +18.94% 거래량 2,440,796 전일가 24,550 2020.12.21 11:18 장중(20분지연) 관련기사 엘앤케이바이오, 척추 유합 케이지 관련 특허권 취득엘앤케이바이오, 주가 2만 4250원 (19.75%)… 게시판 '북적'엘앤케이바이오메드, 연세대 의료원장 윤도흠 교수 기술고문 영입 close 메드가 높이확장형 추간체고정보형물(케이지) 관련 원천 특허를 획득했다.

엘앤케이바이오메드는 높이확장형 케이지의 원천기술에 대한 특허와 원천기술에 대한 변형을 통해 특허를 회피할 수 없도록 특허 권리범위도 확장했다고 21일 밝혔다. 아울러 사측방 삽입방식의 높이확장형 케이지에 관한 특허도 확보해 높이확장형 케이지 시장에서 경쟁력을 강화할 것으로 기대했다.

엘앤케이바이오메드 관계자는 "척추 임플란트 분야에서 높이확장형 케이지에 대한 관심이 커지고 있다"며 "세계적인 기업이 선점한 특허로 경쟁사의 진입이 어려웠다"고 소개했다.

이어 "엘앤케이바이오메드는 선두 기업이 선점한 특허를 피할 수 있는 구조를 창안했다"며 "새로운 구조를 바탕으로 10가지 높이확장형 케이지를 개발했다"고 강조했다.

앞서 엘앤케이바이오메드는 지난해 9월 후방삽입방식의 높이확장형 케이지(AccelFix-XT), 측방삽입방식의 높이확장형 케이지(AccelFix-XL), 사측방 삽입방식의 높이확장형 케이지(Accelfix-XTP)에 대해 미국 FDA 승인을 받았다. 후방삽입방식의 높이확장형 케이지는 미국 시장에서 현재 약 600케이스의 수술 실적을 달성하며 제품력과 안정성을 인정받았다.

관계자는 "특허 획득으로 엘앤케이바이오메드는 품질 경쟁력, 품목허가, 특허권 등 높이확장형 케이지의 시장지배를 위한 모든 조건을 갖췄다"고 했다.

이어 "FDA 등록과 특허권 획득을 모두 이뤘다"면서 "시장점유율을 높이기 위해 마케팅에 주력하는 상황에서 대규모의 계약 성사를 기대한다"고 말했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr