신세계TV쇼핑, 광희와 '닌텐도 스위치' 판매…최대 15% 할인

21일 밤 10시 '크리스마스 특집'

모바일 라이브 사상 최대 규모

[아시아경제 차민영 기자] 신세계TV쇼핑은 21일 밤 10시 모바일 방송 ‘신세계TV쇼핑 라이브’에서 닌텐도 스위치 판매 방송을 진행한다고 밝혔다.

크리스마스 특집으로 60분간 진행되는 이번 편에는 인기 방송인 황광희가 특별 게스트로 참여해 진행을 맡는다. 황광희는 가로 26m, 세로 3.2m 크기의 초대형 LED 스크린 ‘디지털 월’을 통해 게임을 시연하고 대결에도 나선다.

닌텐도 스위치 상품은 본체 3종(블루레드·그레이·동물의 숲 에디션)과 타이틀 24종이다. 링피트 어드벤처 합본패키지와 피트니스 복싱2, 젤다무쌍 대재앙의 시대 등 최신 타이틀과 모여봐요 동물의 숲, 마리오 카트8 디럭스의 인기 타이틀로 구성했다. 모여봐요 동물의 숲 등의 18종 인기 타이틀에는 정가대비 최대 15% 할인과 함께 행사카드(현대) 5% 청구할인을 혜택을 제공한다.

신세계TV쇼핑 모바일 라이브 사상 최대 규모의 특집으로 진행된다. 지난 신세계TV쇼핑 방송에서 판매됐던 닌텐도 스위치 상품을 모두 선보이는 것뿐만 아니라 닌텐도 게임기 제품군의 국내 판권을 보유하고 있는 신세계아이앤씨와 협업해 그간의 판매수량을 뛰어넘는 물량을 준비했다. 신세계TV쇼핑은 지난 7월과 8월 닌텐도 스위치 판매 방송에서 닌텐도 스위치 동물의 숲 에디션 상품 1000대 완판을 기록한 바 있다.

고객은 네이버 쇼핑라이브와 신세계TV쇼핑 어플리케이션(앱), SSG닷컴 홈페이지를 통해 방송을 시청할 수 있다. 채팅 창을 통해 실시간으로 소통하며 풍성한 경품 행사에도 참여할 수 있다. 당일 게스트 황광희의 포즈를 캡처해 보내준 고객들에게는 총 6명을 추첨해 링피트 어드벤처와 동물의 숲 에디션을 경품으로 제공한다. 그 외 30명을 추첨해 2만원 상당 BBQ 기프티콘을 증정할 예정이다.

신세계TV쇼핑은 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 외출이 어려운 요즘, 집에서 안전하고 즐거운 연말연시를 보내기 위해 고민하는 고객들을 위해 이번 특집 방송을 기획했다는 설명이다.

김상민 신세계TV쇼핑 미디어커머스 팀장은 “예능형 쇼핑 라이브 콘텐츠가 각광받는 요즘, 인기 인플루언서와의 협업을 통해 고객에게 즐거움을 선사하고자 특집을 기획했다”며 “할인가에 닌텐도의 인기 타이틀까지 구매할 수 있는 합리적인 쇼핑 기회가 되기를 바란다”고 전했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr