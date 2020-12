두산인프라코어, 중국서 온라인으로 2시간만에 굴착기 47대 판매

[아시아경제 이창환 기자] 두산인프라코어 두산인프라코어 042670 | 코스피 증권정보 현재가 8,150 전일대비 90 등락률 -1.09% 거래량 2,436,620 전일가 8,240 2020.12.18 15:30 장마감 관련기사 두산인프라코어, 외국인 5만 6000주 순매수… 주가 -2.68%【화제의테마】 여의도 증권맨들이 꼽은 급상승 유망주 TOP4두산인프라코어, 웹어워드 코리아에서 '브랜드이노베이션 대상' 수상 close 중국법인(DICC)은 최근 중국 베이징에서 오프라인과 온라인 생중계를 병행한 ‘2020 신제품 론칭쇼’를 개최했다고 20일 밝혔다.

DICC는 베이징 외곽에 행사장을 마련해 3종의 신제품을 포함 총 5종의 중국시장 맞춤형 굴착기를 전시하고 위챗(Wechat) 공식계정 플랫폼을 통해 온라인 라이브로 출시행사를 진행했다.

온라인 생방송 출시행사는 성공적이었다는 것이 회사 측의 설명이다. DICC는 2시간 가량의 온라인 생방송을 통해 총 47대의 장비를 판매했다. 온라인 접속자 수는 2만3000여명에 달했다.

두산인프라코어 유럽법인(DIEU)에서는 10년만에 풀체인지한 신형 휠로더 DL-7시리즈 7개 기종 출시행사를 유튜브, 페이스북 및 회사 웹사이트를 통해 진행했다. DIEU는 DL-7시리즈 온라인 출시행사에 맞춰 버츄얼 쇼룸(Virtual Showroom:가상 전시장)을 구축해 신형 휠로더의 디자인 및 혁신적 기능들을 360도 전방향에서 자유롭게 볼 수 있게 했다.

DL-7 시리즈는 유럽 최신 배기규제 Stage-V(스테이지 5)를 충족하는 친환경 제품으로 유럽을 필두로 전세계 시장에 순차적으로 출시될 예정이다. Stage-V는 디젤엔진 미세물질 배출 제한을 위해 유럽연합(EU)이 2019년 발효한 배기가스 규제다.

또한 이 시리즈는 강력한 내구성을 바탕으로 동급 최대 버킷을 장착했으며, 장비에 최적화된 전자제어시스템을 통해 엔진 출력과 연비가 뛰어난 점이 특징이다. 조종석에서 휠로더 버킷에 가려진 전방을 볼 수 있는 최첨단 '투명버킷' 기능도 옵션으로 제공, 작업 안정성 측면에서 높은 경쟁력을 갖췄다.

두산인프라코어 관계자는 "전세계적인 코로나19 확산 속에서 건설기계 시장에서도 다양한 디지털 마케팅 시도가 이어지고 있다"며 "기존의 오프라인 영업망에 디지털 마케팅을 더해 경쟁우위의 제품들로 전세계 시장 공략에 박차를 가할 것"이라고 말했다.

