광주방향 강천산주유소, 시트지·데칼 주유기 외관 전면 교체

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 한국도로공사 광주대구고속도로 광주방향 강천산주유소는 본격 겨울철을 맞아 시트지 등 주유기 외관 교체 작업을 마무리했다고 19일 밝혔다.

광주방향 강천산주유소는 한파에 대비, 셀프정비 서비스코너에 대한 전면 보수작업을 하는 한편 주유기 외관 개선작업까지 마쳤다.

주유소 관계자는 "올해 겨울은 코로나19 대유행에다 한파까지 극성을 부릴 것으로 보인다"며 "방문 고객님들이 편안한 마음으로 안전운행을 하실 수 있도록 최상의 주유 환경을 유지하기 위해 노력하고 있다"고 전했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr