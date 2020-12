박혜영 "전남편 폰 속 '유리야 보고 싶다' 문자 아직도 잊혀지지 않아" [우리 이혼했어요]

[아시아경제 최은영 기자] 18일 방송된 TV조선 '우리 이혼했어요'(이하 '우이혼')에서는 '3호 커플'로 합류한 박재훈과 박혜영의 이혼 속사정이 공개됐다.

재회 둘째 날을 맞은 ‘3호 커플’ 박재훈과 박혜영은 아침 식사를 함께 했다. 박재훈은 박혜영을 위해 호텔식 브런치를 준비했다. 그러나 박혜영은 "부담스럽다", "굉장히 불편하다"라며 거부감을 드러냈다. 이어 제작진이 준비한 커플 장식을 가리키며 "짜증 난다"라고 말했다.

박재훈이 자신이 준비한 것이 아니라고 해명하자, 박혜영은 "당신이 원래 워낙 이벤트를 좋아하지 않냐"며 "내가 오해할 수밖에 없는 게 기념일마다 꽃을 보내지 않냐"고 말했다. 이와 함께 박재훈이 올해 결혼기념일에 박혜영에게 꽃과 함께 보낸 메시지가 공개됐다. 박재훈은 올해 결혼기념일에도 박혜영에게 "세상에서 제일 사랑하는 혜영아. 결혼해줘서 고맙다"라는 메시지를 보냈다.

아침 식사를 하며 진솔한 대화를 주고받던 도중 박재훈은 박혜영에게 결혼생활 중 섭섭했던 일을 털어놓았다. 그는 "형들이랑 12시 넘어서까지 술을 마시면 형수님들한테 전화가 온다. 그런데 나는 새벽 3시가 돼도 전화가 안 온다. 그게 제일 섭섭했다"라고 밝혔다. 박혜영이 "내가 무관심했지"라고 인정하자 박재훈은 "형들이 이틀 동안 집에 들어가 보지 말라고 했는데 그렇게 했는데도 이틀 동안 전화를 안 하더라. 내가 나가서 죽었는지 살았는지, 밥은 먹고 다니는지 전화도 안 하더라"라며 서운함을 토로했다.

이에 박혜영은 "여기 이상한 곳이다. 왜 이렇게 입이 터지지?"라며 "항상 섭섭해했던 거 같기도 하다"며 "내가 진짜 무관심하긴 했다. 외로웠을 거다. 나중에 세월이 지나니깐 참 미안했다"라고 사과했다. 그러면서 "근데 내가 하나 발견한 게 있지 않냐"고 말해 박재훈을 긴장하게 했다.

박혜영은 "당신이 집에 들어오면 문자나 통화내역을 다 지우지 않았느냐. 한번은 엄마와 사이가 안 좋아서 다투고 나서 당신이 핸드폰도 놔두고 나갔는데, 그때 여자의 촉이 발동했는지 당신 핸드폰을 보게 됐다. 다 지워서 깨끗했는데 딱 하나 임시저장 메시지가 있었다. 이름도 기억한다. 유리였다. '유리야 지금쯤 수업 중이겠네. 보고 싶어서 문자해'라고 적혀있더라. 보내려다 못 보낸 거 같은데 그걸 내가 봤다. 기도 안 찼다 그때부터 (통화내역 다 지우는 것에 대한) 불신이 싹튼 것 같다"며 "그 때부터 계속 내 마음에 쌓아둔 것 같다. 믿음이 없는 거였다"고 고백했다.

박재훈이 "그때 왜 바로 얘기하지 않았느냐"고 묻자 박혜영은 "내가 말을 잘 못 하는 성격인 것 같다"라고 대답했다. 박재훈이 "부부는 찝찝한 게 있으면 서로 언질을 해야 한다"라고 말하자 박혜영은 "당신은 결혼 4년 지나고부터 말없이 꿍한 걸 풀어주려고 많이 노력했다. 나는 입과 마음을 닫았던 것 같다. 그 뒤로 멀어졌다"라고 답했다. 박재훈은 "상처 안 주려고 피하다가 오래되면 곪는다. 남보다 더 못한 사이가 된다"라며 안타까워했다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr