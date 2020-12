유통업계, 홀리데이 겨냥 프로모션 봇물

[아시아경제 조유진 기자] 크리스마스 시즌을 맞아 유통업계가 파격적인 제품 할인과 풍성한 이벤트를 준비했다.

생활문화기업 LF(대표 오규식)의 영스트리트 편집숍 어라운드더코너의 공식 온라인몰은 오는 28일까지 ‘산타코너스’ 프로모션을 진행한다. 이번 프로모션은 브랜드 시즌오프 세일과 함께 ‘선착순 특가’, ‘랜덤 쿠폰’, ‘1,000원 딜’ 등 파격적인 혜택을 제공하며, 패션 크루 ‘러디칙스’도 프로모션에 참여한다.

선착순 특가전은 18일부터 24일까지 어라운드더코너의 다양한 제품을 선착순으로 특가 판매하며, 키르시, 오아이오아이, 휠라 등 약 100여개 인기 브랜드들의 신상품들의 시즌오프가 진행된다. 랜덤 쿠폰 이벤트를 통해 즉시 사용할 수 있는 최대 90% 할인 쿠폰을 받거나, 페이코 앱에서 7~14%의 추가 할인 쿠폰을 받아 사용할 수도 있다.

또한, 어라운드더코너는 10대~20대 초반의 패션 인플루언서 크루 ‘러디칙스’와 공동 마케팅을 진행한다. 러디칙스 멤버들의 인스타그램, 틱톡 콘텐츠에 어라운더코너 온라인스토어의 5% 추가 할인 쿠폰 정보가 담겨있다. 이 밖에도 21일부터 5일간, 대표 인기 브랜드 상품을 1000원에 구매할 수 있는 ‘산타코너스 딜’이 진행될 예정이다.

CJ ENM 오쇼핑부문의 온라인몰 CJ몰은 크리스마스를 앞두고 완구 선물전을 연다. 20일까지 40여개의 브랜드가 참여하는 이번 행사에서 3만원어치 이상 구입하는 고객에게는 구입 금액의 10%를 적립금으로 제공한다.

‘뽀로로’, ‘타요’, ‘띠띠뽀’로 유명한 아이코닉스에서는 '크리스마스 럭키박스'를 판매한다. 300개 한정으로 판매되는 이 제품은 각각 뽀로로, 타요, 띠띠뽀 완구로 구성된 럭키박스를 정상가 대비 45%에서 최대 58%까지 할인된 가격으로 받아볼 수 있다. 이외에도 아이코닉스의 다양한 캐릭터 완구를 주문일 기준 2일 내에 받아볼 수 있으며, 구매고객에게는 2021년 달력이 사은품으로 제공된다.

레고는 20일까지 특가 판매를 실시한다. 프렌즈, 슈퍼마리오 시리즈와 닌자고, 어벤저스 시리즈 등 선물용으로 인기 있는 제품들을 최대 30% 할인된 가격에 판매하며, 일부 상품은 추가 사은품도 증정된다. 독일의 중장비 및 특수 자동차 장난감 전문 브랜드인 ‘브루더’도 레미콘, 소방차, 포크레인 등의 제품도 20일까지 특별가에 만나볼 수 있다.

오는 22일까지 최신 인기 장난감 20여개 제품에 ‘빠른배송’ 서비스를 적용한다. 빠른배송은 오후 6시까지 주문하면 다음 날 바로 받아볼 수 있는 서비스다. 대표 상품으로는 뽀로로, 타요 띠띠뽀의 다양한 제품들을 포함해 실제 제품의 모습과 흡입기능까지 구현한 ‘다이슨 무선청소기’ 장난감, 8종류의 장난감과 2가지 타입으로 변형 가능한 리틀타익스의 ‘액티비티 가든’, 안전한 EQ등급의 목재를 적용해 14종의 소품과 3면 거울이 부착된 ‘키앤비 뷰티화장대 놀이세트’ 등이 있다.

AK플라자는 집에서 홀리데이를 즐기는 집콕족들을 위한 다양한 행사를 준비했다. 먼저 오는 27일까지 10일간 국제 구호 개발 NGO 세이브더칠드런과 손잡고 아동 보호를 위한 ‘신생아 살리기’와 ‘골든타임 세이버’ 캠페인을 진행한다. 올해로 14회째를 맞은 신생아 살리기 캠페인은 임신부터 신생아의 생존을 결정짓는 가장 중요한 시기인 생후 4주 이내에 예방과 치료가 가능한 질병이나 그 외의 원인으로 숨지는 신생아와 산모를 살리고자 2007년부터 시작됐으며, 일명 '모자 뜨기 캠페인'으로 잘 알려져 있다.

24일까지 AK플라자를 방문해 뜨개질 키트를 수령 후 직접 털모자를 만들어 27일까지 재내점하여 모자를 기부하면 기념품을 증정하며, 기부된 모자는 신생아의 생존이 취약한 국가에 전달된다.

19~20일, 25일 3일간은 ‘골든타임 세이버’ 캠페인에 참여할 수 있다. 골든타임 세이버는 지진, 태풍, 전쟁 등 재난 발생 시 가장 중요한 골든타임 72시간 이내에 소셜네트워크서비스(SNS)로 긴급구호 소식을 공유하는 캠페인으로 SNS 계정을 가졌다면 누구나 재능 기부자로 동참할 수 있다. AK플라자에 설치된 빨간 전화부스에서 영상 시청 후 QR코드 스캔 후 신청하면 참여도에 따라 리플렉터 스트랩, 핸드폰 스트랩, 데일리 숄더백이 증정된다.

집콕족을 위한 AK플라자 수제 맥주도 한정 판매한다. ‘너에게 붓는다’ 맥주의 2탄으로, 안도현 시인 작품 `너에게 묻는다`를 패러디했다. 브루어리 전문 브랜드 '플레이그라운드 브루어리'와 협업했으며, 홀리데이 분위기를 느낄 수 있도록 산타 캐릭터로 디자인을 구성했다. 오는 20일까지 3일간 분당점 1층 6번 게이트에서, 수원점과 평택점은 식품관에서 선착순 3000캔 한정으로 4캔 1만 원에 판매한다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr