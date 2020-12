LS전선, 한전과 2343억 규모 해저케이블 건설 계약

[아시아경제 이준형 기자] LS LS 006260 | 코스피 증권정보 현재가 73,200 전일대비 900 등락률 -1.21% 거래량 664,235 전일가 74,100 2020.12.17 15:30 장마감 관련기사 씽씽 달리는 신재생에너지株LS 구자은의 조용한 혁신 '애자일 경영'[클릭 e종목]"LS, 해저케이블·동 가격이 밸류 상승 이끌 듯" close 는 자회사 LS전선이 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 26,000 전일대비 2,400 등락률 +10.17% 거래량 19,743,290 전일가 23,600 2020.12.17 15:30 장마감 관련기사 내년 1월 전기요금 연료비연동제 도입…석탄발전 감축비 추가[인사]한국전력한국전력, 투자자 검색 급증... 주가 2만 5400원(7.63%) close 공사(이하 한전)와 2343억원 규모의 '완도-제주 #3HVDC 해저케이블 건설 사업' 계약을 체결했다고 17일 공시했다.

해당 사업은 한전이 제주의 안정적 전력 공급 및 전남 남부의 계통 보강을 진행하는 프로젝트로, LS전선은 150kV HVDC 해저케이블 및 접속재 공급, 시공 등을 수행한다.

계약금액은 지난해 연결 기준 매출액(4조6028억원) 대비 5.05%로, 계약기간은 2023년 12월16일까지다.

