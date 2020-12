靑, 백신 보급 '재보선' 연계 지적에 "음모론에 가깝다"

野, 재보선과 백신보급 시기 연계 가능성 주목…靑 "정부가 위기 상황에서 손을 놓고 있어야 하나"

[아시아경제 류정민 기자] 청와대는 '신종 코로나바이러스감염증(코로나19)' 백신 보급 시기와 내년 4월 재보궐선거가 연계돼 있다는 야권의 지적과 관련해 음모론에 가깝다고 반박했다.

청와대 핵심 관계자는 17일 기자들을 만난 자리에서 "야당에서 그렇게 주장한다면 밥 먹고 잠 자는 것도 4월 재보선용이냐고 묻고 싶다"면서 "논리적 주장이라기보다는 음모론에 가깝다고 본다. 민생경제가 재보선용이라면 정부가 위기 상황에서 손을 놓고 있어야 하느냐"고 반문했다.

앞서 문재인 대통령은 이날 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 '2021년 경제정책방향 보고' 행사에서 "백신 보급을 속도감 있게 추진하고 코로나 재확산에 따른 피해업종과 피해 계층에 대한 지원도 신속을 생명으로 삼아야 한다"고 강조한 바 있다.

