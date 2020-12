▲정손암씨 별세, 정경순(케이에스여행사 대표)·요섭(서울도시가스)씨 부친상, 최광준(삼일 부장)·유재열(태경산업 부장)·최두형(포트렌스 상무)·강온균(삼성서울병원 진단검사의학과파트장)씨 장인상= 16일 포항시민장례식장, 발인 18일 오전 7시, (054)253-4444

