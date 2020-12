[아시아경제 서소정 기자] 한국거래소는 이지바이오에 대해 12월 21일부터 신주권 변경상장일 전일까지 보통주에 대한 주권매매 거래정지한다고 16일 공시했다. 정지 사유는 주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr