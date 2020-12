무보, 4개 기관과 손잡고 중소상공인 수출 지원

제주공항 내 수출 홍보매장 운영

[아시아경제 문채석 기자] 한국무역보험공사는 16일 제주국제자유도시개발센터 등 4개 기관과 함께 '중소상공인 수출 경쟁력 강화를 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

협약엔 한국공항공사, 중소벤처기업진흥공단, 한국소기업소상공인연합회가 참여했다.

무보는 이들 기관과 함께 내년 2월 제주공항 내 수출 홍보매장을 마련하고 입점 중소기업을 다각적으로 지원할 계획이다.

무보는 이들 기업에 자금조달을 지원하는 수출신용보증, 수출채권 미회수 위험을 담보해주는 단기수출보험, 새로운 바이어 발굴을 위한 수입자 신용조사 등 다양한 수출금융 솔루션을 제공할 예정이다.

4개 기관은 제주공항 내 매장 제공 및 운영, 정책자금 대출, 온·오프라인 마케팅, 수출기업 발굴 등을 통해 중소상공인의 수출 활성화를 지원한다.

이인호 무보 사장은 "우리 기업의 수출지원을 지속적으로 강화하고 중소상공인의 어려움 극복에 힘을 보태는 등 유관 기관과의 협업을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr