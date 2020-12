삼성바이오로직스 존림 신임 대표이사 사장 취임

[아시아경제 조현의 기자] "향후 10년 간 위탁생산(CMO), 위탁개발(CDO), 위탁연구(CRO) 등 전(全) 사업 부문에서 글로벌 세계 1위를 달성하겠다."

존림 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 807,000 전일대비 7,000 등락률 +0.88% 거래량 107,337 전일가 800,000 2020.12.16 15:30 장마감 관련기사 "주식카톡방 완전무료 선언" 파격결정삼성바이오로직스, 임 존 종보 대표 체제로 변경코스피, 장 초반 美 경기부양책 기대감에 소폭 상승… 코스닥 6일 연속 상승 close 신임 사장은 16일 이사회에서 대표이사 사장에 선임된 후 취임사를 통해 이같이 밝혔다. 그러면서 "장기적으로는 바이오 의약품 산업에서 주요 사업을 영위하는 글로벌 바이오 제약사로 도약하자"고 했다.

삼성바이오로직스는 현재 글로벌 1위 바이오의약품 수탁생산(CMO) 기업이다. 림 사장은 "앞으로도 과감하고 선제적인 투자로 CMO에서 1위 자리를 지키는 한편 CDO와 CRO의 기술력과 역량도 글로벌 최고 수준으로 끌어올리겠다"고 밝혔다.

림 사장은 미국 스탠포드대 화학공학 석사와 노스웨스턴대 MBA 출신으로 다국적 제약사 로슈와 제넨텍에서 생산, 영업, 개발 총괄과 최고재무책임자(CFO) 등을 역임한 글로벌 바이오 제약 전문가다. 2018년 9월 삼성바이오로직스에 합류해 세계 최대 규모 바이오의약품 공장인 제3공장 운영을 총괄했다.

림 사장은 "지난 10년간 삼성바이오로직스 성장을 이끈 혁신 의지와 도전 정신을 계승하고 협업을 강화해 세계 톱티어를 향해 도약하는 삼성바이오로직스의 새 시대를 열어갈 것"이라고 말했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr