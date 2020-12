정청래 "윤석열 정직 2개월, 김종인 펄펄 뛰는 거 보니 잘 된 결정"

[아시아경제 김수완 기자] 정청래 더불어민주당 의원이 16일 법무부 검사징계위원회가 윤석열 검찰총장에 대해 정직 2개월 징계 처분을 내린 데 대해 "김종인이 펄펄 뛰는 걸 보니 잘된 결정"이라고 평가했다.

정 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "야권이 일제히 비난하는 것을 보니 야권에 큰 손해가 났나 보다"라고 이같이 말했다.

정 의원은 "김종인이 불만을 토로하는 것을 보니 본인의 예상 시나리오가 빗나갔나 보다"라며 "윤 총장이 내쫓기고 소송전 하면서 윤 총장을 잔뜩 키워서 영입하고 싶었는지 모르겠다. 이런 시나리오였다면 김종인의 구상은 좌절된 것"이라고 추측했다.

이어 "이제 윤 총장은 검찰을 나오고 싶어도 못 나오고 붙잡혀있게 됐다"며 "몇 달간 국민의힘 도토리 대선주자들의 발목을 잡고 지지율을 깔아뭉개고 있을 테니 김종인이 화가 날 만하다"고 덧붙였다.

정 의원은 윤 총장에 대한 정직 2개월 처분에 대해서는 "여러모로 보아 신의 한수이고 한 마디로 '낫 배드(나쁘지 않다)'"라며 "여기까지 온 것도 다 추미애 법무부 장관 덕분이다. 추 장관의 강한 드라이브가 아니었다면 검찰개혁도 힘들었을 것"이라고 했다.

그러면서 "검찰개혁이라는 시대정신에, 법무부 장관에 강단 있는 추미애가 버티고 있었기에 고위공직자범죄수사처(공수처)도 흔들림 없이 통과될 수 있었다"며 "상대 진영에서 날아오는 온갖 화살을 온몸으로 맞아 고슴도치처럼 되었지만 나는 그런 추미애가 고맙고 감사하다. 전우애를 느낀다"고 강조했다.

한편 앞서 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 이날 국회에서 기자간담회를 열고 "(윤 총장 징계는) 징계위원회가 처음부터 결론을 내놓고 운영하지 않았나 생각한다"며 "이게 정상적 국가 운영의 상식에 맞는 것인가 묻고 싶다. 정상적으로 생각하는 사람들은 징계 사유를 납득할 수가 없다. 이게 우리나라 민주 발전에 무슨 기여를 할 수 있겠나"라고 비판했다.

