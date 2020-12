동명대 창의인성연구소, 청년인턴지원사업으로 홍보영상 제작

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동명대(총장 정홍섭) 창의·인성연구소(소장 윤정진, 유아교육과 교수)는 인문사회연구소 지원사업으로 연구소 홍보영상을 제작했다.

‘청년인턴 지원사업’으로 기획된 이 프로젝트는 미디어 시대 대학교육을 위한 온라인 강의자료 개발에도 참여했다.

동명대 창의·인성연구소는 청년인턴 3명을 지난 8월 채용해 이번 영상을 만들었다. 영상은 연구소의 목적과 취지를 담고 있다.

현재까지 진행된 연구소의 성과와 현재 진행 중인 연구소의 다양한 활동을 소개해 대외적으로 연구소를 알릴 수 있는 콘텐츠들이다.

창의·인성연구소 전임연구원 임홍남 박사는 “청년인턴 지원사업을 통해 청년인턴의 전문성도 높이고, 연구소에도 도움이 되도록 하는 긍정적인 결과를 얻어냈다”고 말했다.

한국연구재단은 국가 학술과 연구 역량을 드높이는 창의적이고 역량 있는 인재를 육성하기 위한 목적으로 청년인턴 사업을 시행 중이다.

청년인턴들은 연구소의 연구 활동과 행정업무를 보조할 뿐 아니라, 자신의 직무역량을 강화하고 취업 활동 지원을 받는다.

동명대 창의·인성연구소는 이 사업을 유치해 올해 8월 청년인턴 3명을 채용했고, 이들의 학부 전공 분야에 배치해 전문성을 더하도록 했다. 사업은 12월에 종료될 예정이다.

