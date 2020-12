[특징주]테라사이언스, 美 캘리포니아 주정부에 5년 간 마스크 납품…'강세'

[아시아경제 유현석 기자] 테라사이언스 테라사이언스 073640 | 코스닥 증권정보 현재가 2,180 전일대비 15 등락률 +0.69% 거래량 3,613,454 전일가 2,165 2020.12.16 12:05 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-9일삼원테크, 테라사이언스로 상호 변경‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 가 강세다. 미국 캘리포니아 주정부에 마스크를 공급한다는 소식이 영향을 끼친 것으로 보인다.

테라사이언스는 16일 오전 11시52분 기준 전거래일 대비 4.39%(95원) 오른 2260원에 거래됐다.

15일(현지시간) 캘리포니아 주정부와 로스앤젤레스(LA) 총영사관에 등에 따르면 한국 방역업체 테라사이언스는 캘리포니아주 총무청(DGS)이 발주한 공개 입찰에 참여해 마스크 공급 계약을 따냈다.

캘리포니아 주정부는 코로나19 사태로 늘어난 마스크 수요를 충당하기 위해 미국 국내 기업과 해외 업체 100여 곳을 대상으로 이번 입찰을 진행했다. 테라사이언스 등 10개 미만의 업체를 마스크 공급 회사로 선정했다.

이번 계약은 1년 동안 마스크 공급에 문제가 없으면 추가로 4년간 납품이 보장되는 구조로, 한국산 마스크는 캘리포니아 초·중·고교와 대학, 병원, 경찰서, 소방서 등 공공기관에 배포될 예정이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr