대전 마스크 제조업체 8명 연쇄 확진…직원 50여명 진단검사 중 (상보)

[아시아경제 김영은 기자] 대전의 한 마스크 제조업체에서 직원 8명이 잇따라 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다.

16일 대전시에 따르면 지난 14일 유성구 소재 마스크 제조업체 직원 1명(대전 649번)이 코로나19 확진 판정을 받은 것을 시작으로, 이튿날부터 동료 7명(대전 662·667∼672번)이 연쇄 확진됐다.

가장 먼저 확진된 649번은 지난 11일부터 발열 등 증상을 보였고, 감염경로는 아직 밝혀지지 않았다.

방역당국은 이 업체 직원 50여명 가운데 20여명에 대한 검사를 마쳤고 이날 30여명을 추가 검사할 계획이다.

또한 공장 내부 환경검체도 채취해 분석할 예정이다.

대전에서는 이들 외에 발열 등 증세를 보이다 전날 확진된 70대(대전 659번)의 딸(대전 666번)도 코로나19 양성 판정을 받았다.

밤사이 확진된 유성구 거주 20대 남성(대전 665번)의 감염경로는 조사 중이다.

