용인 기흥구보건소, 치매관리사업 종합우수상 수상

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 경기 용인시 기흥구보건소가 치매관리사업 종합 우수상을 받았다.

용인시는 '경기도 치매관리사업 발전대회'에서 기흥구보건소 치매안심센터가 종합부문 우수상을 수상했다고 16일 밝혔다.

기흥구보건소 치매안심센터는 지역주민들의 치매 예방 및 관리를 위해 지역사회 28개 유관기관과의 협력체계를 구축하고 찾아가는 조기검진, 미등록자 발굴관리, 지역주민 인식개선 교육, 치유농업프로그램 등 다양한 사업을 진행하고 있다.

특히 코로나19 확산에 따른 치매관리의 공백을 방지하기위해 비대면 프로그램을 운영하고 있다.

양정원 기흥구보건소장은 "코로나19로 발생할 수 있는 돌봄 공백을 방지하기 위해 비대면 치매관리 서비스를 제공한 것이 좋은 평가를 받았다"며 "앞으로도 치매노인과 가족, 주민들의 치매관리를 위한 다양한 사업을 진행할 것"이라고 전했다.

경기도 치매관리사업 평가대회는 치매관리사업의 우수사례 확산을 위해 경기도가 매년 개최하고 있다.

