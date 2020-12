보령 아주자동차대학 기숙사서 베트남 유학생 20명 무더기 확진(상보)

[아시아경제 강주희 기자] 16일 충남 보령시에서 외국 유학생 20명이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 확진 판정을 받았다.

보령시에 따르면, 아주자동차대학 기숙사에서 생활하는 베트남 유학생 20명(보령 36∼55번)이 이날 코로나19 확진 여부 검사 결과 양성 판정을 받았다.

시는 지난 14일 베트남 유학생 A 씨(보령 35번)가 확진되자, 유학생 67명을 비롯한 기숙사 입소생 131명, 교직원 31명 등 162명을 대상으로 코로나19 검사를 실시했다.

검사를 받은 유학생의 국적은 베트남 59명, 우즈베키스탄 7명, 태국 1명 등이다. 시는 나머지 입소생 300여명에 대한 검사도 이날 진행할 예정이라고 밝혔다.

방역 당국은 확진자들의 감염 경로와 동선, 접촉자 등을 파악하고 있다.

