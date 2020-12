[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 15일 오후 5시 2분께 경남 함양군 마천면 한 단독주택에서 원인을 알 수 없는 불이 났다.

이 불로 혼자 살던 70대 여성 1명이 집 내부에서 숨진 채 발견됐다.

불은 집 내부를 태워 800만 원(소방서 추산) 재산 피해를 냈다.

불길은 출동한 119 소방 당국에 의해 이날 오후 7시 23분께 잡혔다.

소방 당국과 경찰은 현장 감식을 통해 화재 원인을 조사할 예정이다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr