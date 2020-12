속보[아시아경제 최석진 기자] 윤석열 검찰총장에 대한 징계위원회가 윤 총장에 대해 2개월 정직을 의결했다. 15일 오전 10시34분부터 시작된 징계위 2차회의는 자정을 넘겨 계속 이어졌다. 징계위는 회의 시작 17시간 여만인 16일 새벽 4시30분께 이같이 의결했다.

최석진 기자 csj0404@asiae.co.kr