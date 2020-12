[아시아경제 김봉주 기자] 15일 방송된 TV조선 '아내의 맛'에서는 김희재와 서지오가 출연해 어시장 데이트 후 집에서 요리를 만들었다.

방송에서 서지오는 "요새 제일 힘든 게 뭐냐"고 물었고 김희재는 "체력적인게 제일 힘들다"고 답했다.

서지오는 "너 이제 시작인데, 이건 체력싸움이다. 넌 운동을 너무 안한다"고 말했다.

김희재는 "운동 열심히 하고 있다"고 말했다.

이에 서지오가 "내가 얼마 전 건강검진을 했는데 신체 나이 27세가 나왔다. 너랑 한 살 차이 밖에 안나"라고 말해 모두를 놀라게 했다.

