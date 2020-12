방통위, AI 알고리즘 투명성 원칙 만든다

[아시아경제 구채은 기자] 방송통신위원회가 인공지능(AI) 알고리즘의 차별과 편향 등 역기능을 방지하기 위한 가이드라인 마련에 나선다.

14일 방통위는 이같은 내용을 담은 'AI 알고리즘 투명성 제고 추천서비스 기본원칙'을 만든다고 밝혔다. 이는 AI알고리즘이 흑인과 여성을 차별하거나 편향된 데이터를 가져오는 사례가 잇따라 보고되면서 투명성과 공정성을 위해 기준 마련이 필요하다는 지적이 제기된 데 따른 것이다. 해외에서 '디지털 서비스 법', '알고리즘 책무성 법안' 등의 논의가 활발한 이유다.

방통위는 AI알고리즘 기반 추천서비스의 건전한 발전과 개선방안을 모색하기 위해 학계, 연구기관, 법조계의 전문가로 협의회를 만들고 국내외 사례분석 등을 통해 초안을 마련할 계획이다. 이후 시민단체, 업계, 학계를 대상으로 정책간담회와 공청회를 열어 초안을 가다듬은 후 내년 5월 최종안을 발표할 방침이다.

'AI알고리즘 추천서비스 투명성 제고를 위한 기본원칙'은 추천서비스의 기술발전, 인터넷 생태계 변화를 고려해 사업자가 자율적으로 이행하도록 할 계획이다. 방통위 관계자는 "기준 마련을 통해 이용자의 권익을 높이고 인터넷 생태계의 건전하고 지속 가능한 발전을 도모할 것"이라고 밝혔다.

