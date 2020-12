‘밀양 윤병원’ 관련 확진자 계속 늘어 … 경남 누적 843명

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남에서는 무더기로 확진자가 쏟아진 ‘밀양 윤병원’ 관련 확진자가 계속해서 늘고 있다.

경남도는 13일 밀양 5명, 창원 4명, 진주 3명 등 12명의 확진자가 발생했다고 밝혔다.

밀양에서는 전날 의료진과 직원 등 6명이 무더기로 쏟아진 ‘밀양 윤병원’ 관련 확진자가 1명이 추가됐다. 70대 남성이 양성 판정을 받고 846번으로 분류됐다. 이로써 밀양 윤병원 관련 확진자는 8명으로 늘었다.

50대 여성과 10대 여성도 감염돼 842번 843번으로 분류됐다. 이와 함께 40대 남녀 2명이 확진 판정을 받고 844번, 845번으로 각각 분류됐다.

창원에서는 60대 여성과 20대 여성, 40대 여성, 70대 여성이 확진 판정을 받고 836번, 839~841번으로 각각 분류됐다.

진주에서는 70대 여성, 50대 여성이 감염돼 835번, 838번으로 각각 분류됐다. 가족 접촉자인 50대 여성도 감염돼 837번으로 분류됐다.

방역 당국은 확진자별 감염 경로와 접촉자를 조사 중이다.

이에 따라 도내 누적 확진자는 843명(입원 236명, 퇴원 605명, 사망 2명)으로 늘었다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr