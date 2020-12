김종인 "文정권 코로나 K 방역은 사기, 자화자찬하다 대재앙"

[아시아경제 나한아 기자] 13일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 신규 확진자가 1천 명을 넘어선 가운데, 국민의힘은 "코로나 대란은 대통령과 정부의 판단 오류와 늑장 대책이 낳은 대재앙이자 인재"라며 정부의 무능함을 탓했다.

김종인 비상대책위원장은 이날 당 코로나19 대책 특별위원회 긴급회의에서 "K방역 성공을 자화자찬했던 문재인 정권의 반복된 대국민 사기성 발언이 대통령의 무능 때문이든, 참모진의 허위보고 때문이든, 모든 사태의 책임은 문 대통령에 있다"라고 했다.

김 위원장은 "선진국은 인구의 수 배에 달할 정도의 백신을 확보했지만, 정부는 코로나 백신을 확보하기는커녕 병상과 의료진조차 갖추지 못한 채 자화자찬에만 열을 올렸다"라고 비판했다.

이어 "조금도 개선되지 않은 정부의 무능한 대응에 화가 날 지경"이라고 덧붙였다.

주호영 원내대표도 "1천200억 원의 (K방역) 홍보비를 쓰면서 방역에도 대실패, 백신 확보에도 대실패란 재앙을 불러일으켰다"라고 비판했다.

주 원내대표는 백신 4천400만 명분을 확보했다는 정부 발표에 대해 "확실히 계약된 건 1천만 명분"이라며 "그마저도 미국 FDA의 승인을 받지 못한 제품이다. 내년 후반기에나 FDA 승인이 가능한 것으로 알려졌다"라고 지적했다.

한편 국내 코로나19 신규 확진자 수가 사상 처음으로 1천 명 대가 됐다. 특히 수도권에 무려 80%에 가까운 확진자가 몰렸으며 서울 지역 확진자만 400명에 육박한다.

정 총리는 이날 오후 2시 정부서울청사에서 박능후 보건복지부 장관과 수도권 지자체장 등이 참석한 긴급회의에서 "지금의 확산세를 꺾지 못한다면 거리두기 3단계 격상이 불가피해진다"라고 밝혔다.

