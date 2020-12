[아시아경제 김효진 기자] 우리은행은 우리원(WON)뱅킹 고객을 대상으로 14일부터 ‘WONter Christmas is Coming’ 이벤트를 실시한다고 13일 밝혔다.

이번 이벤트는 우리은행 모바일뱅킹인 우리원뱅킹에서 '원적금', '원모아적금' 1만원 이상 가입 또는 '원예금', '원모아예금' 100만원 이상 가입 시 자동 참여되며, 선착순 총 1만명에게 스타벅스 모바일 커피교환권을 제공한다.

이벤트에 대한 자세한 내용은 우리은행 홈페이지 또는 우리원뱅킹 이벤트 페이지를 통해 확인 가능하다.

우리은행은 더불어 오는 16일부터 우리원뱅킹 신규가입 고객을 위한 크리스마스 이벤트도 실시한다. 우리원뱅킹을 최초 설치하고 로그인한 고객을 대상으로 선착순 1만명에게 스타벅스 모바일 커피교환권을 증정한다.

