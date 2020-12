화성장학재단, 대구시교육청에 '특성화고 수업 지원' 5000만원 기탁

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시교육청은 화성장학문화재단(이사장 이인중)이 10일 장학금 5000만원을 기탁하겠다는 의사를 전해왔다고 밝혔다. 기탁금 전달식은 이날 오후 5시 시교육청에서 열린다.

화성산업이 설립한 화성장학문화재단은 지난 1993년 12월 설립된 이래 장학금 지급, 악기 기부, 나눔교육지원, 인문도서 기부 등 다양한 사업으로 교육지원 활동에 참여하고 있다.

2016년부터 2018년까지 3년간 매년 인문도서 기부금 5000만원을 대구시교육청에 쾌척했고, 지난해에 이어 이번에 지역 특성화 고등학생의 원어민 화상영어 수강을 위해 대구인재육성장학재단에 5000만원을 기탁해 왔다.

강은희 대구시교육감은 "화성장학문화재단이 기탁해주신 장학금은 특성화 고등학생의 취업률을 높이는 밑거름이 될 것"이라며 깊은 감사의 뜻을 전했다.

한편, 재단법인 대구시인재육성장학재단은 2013년 12월 지역의 우수한 인재의 육성과 건강이나 경제적으로 어려운 학생들을 지원하기 위해 대구시교육청이 출연해 설립됐다. 이후 2020년 12월 현재까지 대구시내 소재 학생 1984명 등에 13억500만원을 장학금으로 지원했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr