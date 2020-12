[아시아경제 임혜선 기자] SPC그룹이 운영하는 생과일 음료 브랜드 잠바주스가 차(茶)를 활용한 겨울 시즌 음료 4종을 출시했다고 7일 밝혔다.

신제품 4종은 캘리포니안 뱅쇼, 블러드오렌지 뱅쇼, 그레이 핫초코, 딸기코코넛 스무디 등 4종이다. 가격은 5800~7900원이다.

잠바주스는 신제품 출시를 기념해 홈파티용품세트 프로모션을 진행한다. 매장에서 1만원 이상의 제품 구매 시 샴페인잔(4개), 테이블러너(1개),테이블 장식용 냅킨 2종(종류별 10장씩 총 20장)으로 구성된 실속 있는 홈파티용품세트를 1만2000원에 판매한다. 또한 오는 20일까지 해피포인트 및 해피오더 애플리케이션에서는 1만원 제품 교환권과 홈파티용품세트를 1만8000원에 구매할 수 있는 픽업 프로모션도 있다.

