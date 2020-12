공공부문, 10월까지 2366개사에 사회적금융 4942억원 공급

[아시아경제 조강욱 기자] 올해 10월까지 사회적경제기업 등 2366개사에 4942억원의 공공부문 자금이 사회적금융으로 공급된 것으로 집계됐다.

금융위원회는 7일 제3차 사회적금융협의회를 서면회의로 열고 올해 설정한 연간 목표 공급규모(4275억원)를 초과 달성했다며 이 같이 밝혔다.

사회적금융이란 사회적경제기업과 협동조합 등 경제적 이익보다 사회적 가치를 추구하는 수요자에 대출이나 투자, 보증을 해주는 금융을 가리킨다.

이 기간 사회적금융 공급 실적을 부문별로 보면 대출이 1350억원(970개 기업), 보증 2808억원(1300개 기업), 투자 784억원(96개 기업) 등이었다.

사회적경제기업 등에 대한 은행권의 대출 잔액은 9월 말 기준 1조649억원으로 작년 말(8498억원) 대비 2151억원(25.3%) 늘었다. 기업유형별로는 사회적기업에 대한 대출이 8,341억원(78.3%), 협동조합 2,065억원(19.4%), 마을기업 207억원(2.0%), 자활기업 36억원(0.3%)을 차지했다.

은행별로는 기업(2832억원, 26.6%), 신한(2133억원, 20.0%), 농협(1399억원, 13.1%)의 실적이 전체 실적의 과반 이상(6364억원, 59.8%)을 차지했다. 지방은행은 대구(282억원, 2.6%), 부산(202억원, 1.9%), 경남(199억원, 1.9%) 순이었다.

그 밖에 은행권은 기부ㆍ후원(140억6000만원), 제품 구매(22억6000만원)를 통해서도 사회적경제기업 등을 지원한 것으로 조사됐다.

금융위는 내년에는 공공부문에서 올해 목표(4275억원) 대비 20%이상 증가한 5162억원 이상의 자금을 공급할 계획이다. 세부적으로 대출은 전년 목표치(1210억원) 대비 40%이상 증가한 1700억원을, 보증은 전년 목표치(2300억원) 대비 약 9% 증가한 2500억원을, 투자는 전년 목표치(765억원) 대비 약 26% 증가한962억원의 투자를 집행할 예정이다.

또 공공기관, 사회적금융 중개기관 등에 사회적경제기업 평가기법 보급을 현재의 14개사에서 내년 50개사로 확대하기로 했다. 운영기관 간 네트워크 구성 등 체계적인 환류 시스템*을 마련해 객관성과 신뢰성을 확보할 예정이다.

신용보증기금의 사회적경제 특례보증도 개편한다. 내년 상반기까지 우수기업에 대한 가이드라인을 마련하고 특례보증 한도를 현행 1억~3억원에서 5억원으로 늘린다. 여기에 협동조합 출자금 보증도 3배에서 5배까지로 한도를 높일 계획이다.

금융위는 "사회적금융 활성화 추진을 위해 자금공급 현황을 점검하고 제도 개선이 필요한 사항 등을 협의회 참여기관들과 함께 논의해나갈 계획"고 밝혔다.

